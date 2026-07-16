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Federchimica Assogasliquidi, Urso: "Filiera fondamentale per i piccoli centri"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante l’assemblea di Federchimica-Assogasliquidi

il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - (Adnkronos)
il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - (Adnkronos)
16 luglio 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I numeri che rappresentate parlano da soli: la filiera genera 21mila posti di lavoro e 600 milioni di euro di gettito per le casse pubbliche. Penso ai 1200 comuni non raggiunti dalla rete dove i gas liquidi sono una necessità quotidiana. La rete dei distributori italiana è la più capillare d’Europa soprattutto nei piccoli centri dove voi siete necessari”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante l’assemblea di Federchimica-Assogasliquidi .In Italia -ha ribadito- è necessario “continuare sulla strada dei rigassificatori dove possibile”. Dopo l’invasione russa dell'Ucraina “l’Italia seppe rispondere con rapidità prima e meglio di altri paesi europei” proprio grazie ai rigassificatori e le unità galleggianti di Piombino e Ravenna , ha detto Urso, che “ci hanno consentito di garantire sicurezza degli approvvigionamenti”.

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Energia Filiera Gas liquidi Made in Italy
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