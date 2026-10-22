Ferrero cerca uno specialista IT in risorse digitali e applicazioni Kinder Surprises. Si tratta di una figura specializzata nella gestione dei sistemi informatici utilizzati per lo sviluppo dei prodotti e delle sorprese Kinder.

Come si legge sul sito dell'azienda, in questo ruolo si è responsabili della progettazione dei processi, contribuendo ai processi di innovazione di prodotto nell’ambito dei settori PLM-Toys e Digital Assets. Si opera a livello di Gruppo e ci si concentra sulle soluzioni IT a supporto dell’implementazione e dell’adozione dei processi di gestione delle risorse digitali (DAM), gestione dei dati di prodotto (PDM) e sviluppo di giocattoli e sorprese nell’ambito della gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).

Contratto, stipendio e smart working

Situato al crocevia tra tecnologia e business, il candidato contribuirà all’evoluzione, alla manutenzione e al supporto delle applicazioni relative al DAM e ai giocattoli, garantendo un efficace allineamento tra le esigenze aziendali e le soluzioni IT in un ambiente internazionale stimolante.

La sede di lavoro è presso gli uffici di Alba, con la possibilità di lavorare da remoto fino a due giorni alla settimana.

La posizione è classificata al Livello 1° ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Industria alimentare (Ccnl Industria Alimentare). Lo stipendio lordo annuo minimo garantito stabilito dal Ccnl per il livello applicabile è pari a 43.249 euro. Il pacchetto retributivo comprende inoltre una componente variabile annuale con un obiettivo massimo pari al 5% dello stipendio base. La retribuzione complessiva sarà determinata in base all’esperienza, alle competenze e alle qualifiche del candidato selezionato.