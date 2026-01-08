Ferrovienord, Busto Arsizio – Malpensa T2, tra 12 e 17 gennaio chiusure tratta per attivazione Acc-M

La circolazione ferroviaria sulla tratta Busto Arsizio – Malpensa Aeroporto Terminal 2 di Ferrovienord sarà interrotta tra la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 1 e la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 2 nelle giornate di lunedì 12 gennaio e martedì 13 gennaio e sull’intera tratta da Busto Arsizio a Malpensa Aeroporto Terminal 2 da mercoledì 14 gennaio a sabato 17 gennaio.

Lo sottolinea in una nota Ferrovienord sottolineando che "la sospensione temporanea del servizio, che riprenderà regolarmente da domenica 18 gennaio, si rende necessaria per l’attivazione dell'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (Acc-M) sulla linea ferroviaria Malpensa T1 - Gallarate. Lunedì 12 e martedì 13 sarà possibile spostarsi tra Malpensa T1 e Malpensa T2 con il servizio di navetta di Sea Milano/dell’aeroporto; da mercoledì 14 a sabato 17 fra Busto Arsizio Nord e Malpensa T2 sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo i cui dettagli sono pubblicati sui canali di comunicazione dell’azienda (sito trenord.it e app)".

Il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (Acc-M) è in grado di concentrare nel Posto centrale e nelle Postazioni Operatore di Busto Arsizio tutte le funzioni e le logiche degli impianti controllati nella tratta tra la stazione di Malpensa Aeroporto Terminal 1 e la stazione di Gallarate (esclusa in quanto di competenza RFI): sistemi di rilevamento treno, deviatoi, segnali, sistemi di protezione marcia treno. Si tratta di una tecnologia più avanzata e affidabile che permette una gestione migliore della circolazione.

L’intervento è finanziato con 1.442.876 euro da parte di Regione Lombardia. Controllata al 100% da Fnm, Ferrovienord gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete Ferrovienord circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, Ferrovienord si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.