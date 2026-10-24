Fiere: avvocato Bertuzzi, 'a T3 Expo per discutere novità normative in soccorso stradale e demolizione veicoli'

"Le mie materie sono destinate a soccorritori e demolitori e riguardano la rimozione dei veicoli depositati da anni presso i centri di soccorso, che sono divenuti veicoli fuori uso e che devono essere conferiti agli impianti di demolizione; la nuova circolare del Ministero dedicata agli airbag, che ora devono essere neutralizzati entro determinate tempistiche; e la certificazione Aeo, un 'pass' che consente di esportare le parti dei veicoli come ricambi all'estero". Lo afferma Rosa Bertuzzi, avvocato e consulente ambientale, oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Soccorso stradale: la parola agli esperti', svoltosi nella giornata conclusiva della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.