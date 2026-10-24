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Fiere: Bellè (3B Trucks), 'formazione cruciale per gestire nuovi rischi durante soccorso e trasporto'

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24 ottobre 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
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"Essere qui è importante per dare dimostrazione di quello che facciamo tutti i giorni con impegno e passione, che è il nostro motto. Nel corso del convegno abbiamo discusso delle difficoltà che stanno 'dietro le quinte' nel nostro lavoro": aspetti che non si notano ma che fanno la differenza, come la "necessità di maggiore formazione e informazione per rispondere agli interventi. Il nostro asso nella manica è che non ci spaventa niente: cerchiamo di affrontare al meglio e con professionalità gli interventi, dimostrando le capacità e la passione che ci travolge". I veicoli elettrici possono comportare nuovi rischi per la sicurezza dell'automobilista che subisce gli incidente, ma anche del soccorritore e del demolitore: l'elettrico è il futuro ma allo stesso tempo è molto pericoloso. Bisogna prestare molta attenzione, non solo al momento del soccorso, ma anche durante il tragitto verso l'officina o il deposito". Lo spiega Carlo Alberto Bellè, Responsabile soccorsi stradali 3B Trucks, oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Soccorso stradale: la parola agli esperti', svoltosi nella giornata conclusiva della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.

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