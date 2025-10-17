Fiere, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Da sistema milanese 8 mld indotto per Paese"

“Il sistema fieristico milanese conta 4 milioni e mezzo di visitatori all’anno, 40mila espositori all’anno, e genera un indotto per il Paese pari a 8 miliardi e per le regione di oltre 4 miliardi all’anno”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, durante l’inaugurazione di Host alla Fiera di Milano a Rho. “Il sistema fieetisco milanese - ha aggiunto - riesce a far fatturare alle aziende che partecipano 47 miliardi all’anno di cui 17 rivolti all’esportazione. Questo spiega quanto siano importanti le fiere, anche come incubatori per l’innovazione”. Per Bozzetti, “le fiere sono vetrine del Made in Italy, luogo vero dell’economia reale, dove si incontrano domanda e offerta, ambasciatrici del saper fare e strumenti di diplomazia economica”.