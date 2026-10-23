Fiere: Coletta (Michelin), 'rendiamo dati mobilità più efficienti, sicuri e sostenibili attraverso analisi dati'

"Dal nostro punto di vista, affinché la transizione energetica sia più sostenibile, non è necessario tanto pensare alla sostituzione dei mezzi, ma, piuttosto, vedere cosa dicono i dati e per analizzarli è necessario capire quelli dati da veicoli, conducenti e pneumatici. Michelin Connected Fleet fa proprio questo: trasforma i dati della mobilità in più efficienza, più sicurezza e più sostenibilità, attraverso questi tre aspetti importanti". Lo afferma Romano Coletta, Corporate Account Manager Michelin Connected Fleet, oggi a Piacenza, al convegno 'Soluzioni per ridurre la Co2: camion, semirimorchi, pneumatici', svoltosi nel corso della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.