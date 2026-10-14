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Fiere, Eicma mai così grande: presentata a Milano l'edizione 2026

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14 ottobre 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Presentata oggi a Milano a Palazzo Lombardia, l'edizione 2026 di Eicma, in programma dal 3 all'8 novembre, promette di essere la più grande di sempre. Lo spazio espositivo occupato a Rho Fiera dai 754 espositori e 2.120 brand da 52 Paesi raggiungerà infatti i 10 padiglioni, uno in più rispetto all'anno passato, per una superficie complessiva di oltre 300.000 mq. La principale novità è rappresentata dalla mostra inedita Speed Legends, dedicata alla storia MotoGP e nata nell'ambito della partnership EICMA.SHIFT UP. La presentazione ha inoltre confermato il proseguimento della collaborazione con Ice Agenzia, che raddoppia i buyers esteri portati alla manifestazione, e con l'ente organizzatore della Dakar, l'Aso - Amaury Sport Organisation, con il padiglione 22 che fa immergere il visitatore nell'universo della celebre competizione. Per la sua capacità di crescere e rinnovarsi senza perdere l'essenza che la contraddistingue fin dalla sua prima edizione, Eicma ha scelto quest'anno il claim 'Always the first time. Ogni anno, una scoperta'.

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