circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere, Maione: "‘MyPlant & Garden 2026 fiore all’occhiello per la Lombardia"

‘Il florovivaismo è un settore estremamente rilevante e importante per la nostra regione'

Fiere, Maione:
19 febbraio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“MyPlant & Garden è un bellissimo fiore all'occhiello per la Lombardia in questo momento in cui siamo anche in una gestione contemporanea alle Olimpiadi. Credo che sia, nella sua decima edizione, un'iniziativa di successo e sempre più attrattiva. Sono molto soddisfatto”. Così Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, intervenendo al panel ‘Il florovivaismo Made in Italy nei mercati esteri: sfide e opportunità’, nel contesto della decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

“Il florovivaismo – prosegue Maione – è un settore estremamente rilevante e importante per la Lombardia. Più di 7000 aziende rappresentano una ricchezza inestimabile fatta di fatica, di passione, di attenzione al territorio e alla bellezza dei luoghi”.

“Da questo punto di vista – spiega Maione - siamo a fianco del settore con una serie di interventi proprio per farlo crescere, innanzitutto sul nostro territorio. Sappiamo che se un'azienda è forte nella sua regione e nella sua nazione, sicuramente è competitiva all'esterno. Per questo abbiamo semplificato le normative per la gestione degli sfalci. Abbiamo anche lanciato dei bandi per rendere le nostre le nostre vie, le nostre città più verdi”. “Nell'agosto del 2025 abbiamo lanciato una strategia per la tutela fitosanitaria per evitare l'invasione di specie aliene e quindi siamo a fianco di questo settore che fa bene sui nostri territori e che deve essere sempre più competitivo all'estero”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
florovivaismo Made in Italy mercati esteri sfide e opportunità
Vedi anche
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza