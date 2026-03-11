circle x black
Fiere, Pavanetto (Regione Veneto): "Verona e il Veneto capaci di attrarre investimenti e tavoli di confronto"

Il vicepresidente della Regione Veneto alla quinta edizione di LetExpo

Fiere, Pavanetto (Regione Veneto):
11 marzo 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La centralità del luogo dove ci troviamo è importantissima: la città di Verona e il Veneto ancora una volta dimostrano di essere capaci di attrarre non solo investimenti ma anche momenti di confronto soprattutto in un mondo come quello dei trasporti e della logistica”. Sono le dichiarazioni di Luca Pavanetto, vicepresidente della Regione Veneto e assessore a turismo, lavoro e sicurezza, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo a Verona, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore.

“Il Veneto – ha aggiunto Pavanetto – recita ancora una volta una parte fondamentale in questo comparto, oggi più che mai in un contesto internazionale sempre più complesso”

Il vicepresidente della Regione Veneto ha evidenziato come tra le principali preoccupazioni vi siano le ricadute economiche delle crisi internazionali. “Il pensiero riguarda sempre i costi dell’energia e la variabilità di questi in generale, quindi dei consumi. La nostra regione e l’Italia rappresentano comunque un’isola felice anche per chi decide di muoversi da altri paesi, per trascorrere giornate di relax o per visite culturali”.

