Fiere, Pellegrini: "Incontri e formazione per aprire nuovi scenari"

"Le fiere moderne devono diventare luoghi di incontro, conoscenza e crescita per le imprese". Lo ha affermato il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini, in occasione della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, sottolineando la necessità di mettere in relazione produttori internazionali e mercato europeo. "Per affrontare le sfide attuali servono studio, apertura ai nuovi saperi e la capacità di valorizzare il contributo di uno staff all'altezza dei cambiamenti globali", ha concluso Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi