Kraken acquista TradeStation e fa incetta di licenze

Il settore fintech attraversa una fase di rinnovamento che mette in crisi prassi consolidate e altera i rapporti di forza al suo interno. Segno di questa tendenza, l’ultima iniziativa di Kraken potrebbe rivoluzionare il trading cripto negli Stati Uniti. L’exchange avrebbe infatti recentemente acquisito la Divisione valute digitali di TradeStation, e con quest’ultima più di 40 licenze come money transmitter in altrettanti stati Usa. Una mossa importante in vista delle novità da cui sarà presto interessato il comparto, con le riforme americane ed europee - MiCA su tutte - in avvicinamento.