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Fisco: Brambilla (Itinerari Previdenziali), 'difficile progredire se contributi arrivano da piccola parte di popolazione'

24 settembre 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci troviamo in un Paese in cui è difficile pensare di poter andare avanti se soltanto una piccola parte della popolazione contribuisce, tanto più che la quantità di servizi gratuiti sono tanti, come la scuola, la sanità e l'assistenza sociale". Sono le parole di Alberto Brambilla, presidente Itinerari Previdenziali, in occasione del convegno di presentazione della tredicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare 'Le dichiarazioni dei redditi 2024: l'analisi IRPEF e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 17 anni', organizzato a Roma da Cida, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità.

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