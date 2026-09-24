Fisco, rapporto Itinerari previdenziali-Cida: pochi italiani pagano per tutti

Presentato al Cnel l'ultimo Osservatorio Itinerari Previdenziali promosso con Cida, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Emerge un forte squilibrio fiscale in Italia: il 65% dell'Irpef (l'Imposta sul reddito delle persone fisiche) viene pagato da appena il 18,78% dei contribuenti, coloro che dichiarano dai 35mila euro lordi in su. Negli ultimi 16 anni la spesa assistenziale è raddoppiata (da 73 a 180 miliardi), senza però ridurre la povertà. Cida e Itinerari Previdenziali chiedono di superare le politiche di bonus a pioggia e i disincentivi al lavoro, riformando l'Isee e creando una banca dati unica dell'assistenza.