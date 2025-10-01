Fisco, Tajani: "Vogliamo renderlo più leggero ed equo. Così cresce Paese"

"Il Governo sostiene da sempre una battaglia per un fisco più leggero, semplice, trasparente ed equo. È una battaglia di giustizia e di libertà. Bisogna alleggerire la pressione fiscale su salari e stipendi, lasciando più risorse in busta paga. Un fisco orientato alla crescita è un potente motore di sviluppo per il nostro Paese, anche per contenere il debito pubblico". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, durante l'evento dal titolo 'Il difficile finanziamento del welfare italiano' tenutosi a Montecitorio presso la Sala della Regina a Roma, nel corso del quale è stata presentata la dodicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare.