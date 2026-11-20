Le imprese che svolgono attività di trasporto merci su strada possono cominciare a richiedere il credito d’imposta per i nuovi periodi coperti dall’agevolazione, estesa dal Governo anche in seguito alle proteste delle scorse settimane.

L’agevolazione consente di compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto del gasolio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026.

Non cambia la procedura, con la richiesta che va inviata sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma i tempi sono stretti.

Bonus carburante autotrasportatori: domande entro il 30 novembre 2026

Dopo la prima fase che ha consentito alle imprese dell’autotrasporto di ottenere l’agevolazione contro il caro carburante per i mesi da marzo ad agosto, la finestra per l’invio delle domande si sta per riaprire.

Ad estendere l’agevolazione dedicata a sostegno delle imprese che svolgono attività di autotrasporto è stato il decreto n. 193/2026 dello scorso ottobre. Con questa nuova procedura, le imprese possono ottenere un credito fino al 70 per cento per le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026 e certificate dalle relative fatture di acquisto.

Le imprese interessate hanno solo pochi giorni a disposizione per presentare la richiesta e ottenere il bonus: la domanda si può inviare dal 19 al 30 novembre, utilizzando l’apposito portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come indicato dal Ministero dei Trasporti, le imprese già registrate per l’accesso alla piattaforma relativa al periodo marzo-agosto possono accedere alla nuova procedura senza doversi nuovamente registrare.

Credito d'imposta per l’autotrasporto: come fare domanda

Il beneficio, ricordiamo, spetta alle attività individuate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 504/1995, cioè le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitate da:

● persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

● persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

● imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Non ci sono novità per quanto riguarda la nuova procedura di accesso al beneficio, che resta la stessa già utilizzata in precedenza.

Il titolare della ditta individuale o il rappresentante legale della società deve accedere alla piattaforma tramite SPID o CIE e, superate le fasi di registrazione, deve procedere con la domanda, compilando tutti i campi richiesti e allegando tutta la documentazione necessaria, in primis il file fatture.

Il credito d’imposta ottenuto deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2027. C’è più tempo, quindi, rispetto alla scadenza di fine 2026 prevista per la fruizione del beneficio relativo ai mesi da marzo ad agosto.