Fondazione Cotec, più competitività per chi adotta pratiche per attrarre talenti

La percentuale di imprese che si aspetta un aumento del fatturato nel 2024 è maggiore tra quelle che adottano pratiche per attrarre e trattenere talenti rispetto alle altre (41% vs 31%). Nel Report annuale di COTEC – Fondazione per l’Innovazione, redatto in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, emerge il nesso diretto tra talenti e performance aziendali. Questo si traduce in una maggiore competitività che si esprime anche sui mercati internazionali: sempre nel 2024, un aumento dell’export è atteso dal 36% delle imprese Talent strategy contro il 26% nel caso delle altre imprese. La fuga dei talenti all'estero rappresenta un problema significativo: l'Italia è considerata uno dei paesi europei meno "attraenti". Secondo l'indicatore di Attrattività dei Talenti dell'OCSE nell'UE, l'Italia si posiziona al penultimo posto tra gli Stati membri. Il report è stato presentato durante l’evento Talent Management – Una sfida per le imprese e la pubblica amministrazione, promosso da COTEC – Fondazione per l’Innovazione in collaborazione con Philip Morris Italia