Food: a cena con i poeti? Nel cuore dei Castelli Romani

C’è un sogno che sta per aprire le sue porte nel cuore dei Castelli Romani. Si chiama La Locanda dei Poeti ed è in procinto di inaugurare tra la fine di dicembre e il mese di gennaio, portando con sé un’idea di ristorazione capace di unire tradizione, qualità e poesia.

Il progetto nasce dal talento e dalla visione di Consuelo Vecchioni, giovanissima ultimogenita di una storica famiglia di ristoratori, cresciuta tra fornelli, gesti antichi e profumi di cucina vera. Da questa eredità prende vita una locanda che racconta la grande tradizione romana e italiana, interpretata con sensibilità contemporanea e realizzata attraverso materie prime di altissima qualità, selezionate con rigore e passione.

Ma La Locanda dei Poeti, nelle intenzioni di chi l'ha pensata non è solo un ristorante: punta a essere un’esperienza emotiva e sensoriale. Alzando gli occhi, il soffitto si trasforma in un cielo artistico sotto il quale prendono vita le cene. A osservare i commensali, affrescati come custodi eterni dell’ispirazione, ci sono Dante Alighieri, Oscar Wilde e Pablo Neruda. Un dialogo continuo tra arte e gusto, dove la poesia si respira e si assapora, sotto gli occhi attenti dei grandi poeti della storia.

Alla Locanda dei Poeti ogni piatto punta a diventa racconto, ogni tavolo una storia, ogni serata un incontro tra emozione e sapore. Un luogo pensato per chi crede che il cibo sia cultura, sentimento e condivisione. A curare la comunicazione del progetto sarà Giulio Borgognoni, fondatore della Digital Dreamers, che dice: ''Sono entusiasta di questo progetto. Per tanti motivi mi ha profondamente emozionato. Quando l’arte incontra la passione per la buona cucina, e addirittura riescono a sedersi insieme a tavola, non può essere altro che un successo''.