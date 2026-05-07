Food: Bragagnolo (Pasta Zara), 'pastificio Bragagnolo è fiore all'occhiello, racchiude sapienza nel fare la pasta'

"Tre anni fa abbiamo deciso di ritornare con il vecchio marchio Pastificio Bragagnolo e ora vogliamo spingere sui nostri marchi, che sono tre: il marchio Del Castello, il marchio Pasta Zara, di fascia media e il nostro fiore all'occhiello, Pastificio Bragagnolo, che racchiude la sapienza nel fare la pasta, dove andremo a spendere in comunicazione, marketing e tempo perché è proprio questa la linea di pasta e di prodotti che vogliamo far crescere". Sono le parole di Furio Bragagnolo, Presidente di Pasta Zara, alla presentazione, a Milano, della nuova identità e il posizionamento premium di Pastificio Bragagnolo: 100% grano italiano, filiera senza glifosati, un piano di investimenti per l'efficienza produttiva e la riduzione dell'impatto ambientale e un nuovo packaging.