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Food&Beverage: Filippi (Heineken Italia), 'i giovani non cercano modelli da seguire, ma autenticità e valori'

09 luglio 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo deciso di mettere il consumatore al centro e grazie al supporto di Iulm abbiamo potuto ascoltare ciò che cerca la nuova generazione dei consumatori. Un aspetto fondamentale che è emerso dall'indagine, e che per noi ha veramente un valore altissimo, è il fatto che le giovani generazioni non cercano dei modelli da seguire, non sono alla ricerca spasmodica di andare a conformarsi, bensì vanno alla ricerca dell'autenticità, ricercano quelle situazioni in cui il contesto, le persone con cui sono e le marche stesse condividono i loro valori e loro necessità. Si tratta di un'affermazione del voler cercare di esprimere se stessi nella socialità. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché socialità e birra sono un binomio da sempre. Pertanto, essere al passo con l'evoluzione della cultura, dei rituali e della socialità è fondamentale". Così Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, presentando Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni, promosso da Heineken Italia nell'ambito della campagna #Together, che quest'anno evolve scegliendo di osservare la socialità attraverso l'analisi delle conversazioni spontanee online, realizzata insieme a un team di ricercatori dell'Università Iulm coordinati dal Professor Mauro Ferraresi.

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