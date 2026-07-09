Food&Beverage: Pratolongo (Heineken Italia), 'Together Lab nato per ascoltare giovani e comprendere socialità che cambia'

"Con la campagna #Together abbiamo aperto una riflessione sul valore della socialità e delle relazioni nella società contemporanea. Oggi facciamo un passo ulteriore: metterci in ascolto delle nuove generazioni. Together Lab nasce per comprendere come stanno cambiando linguaggi, luoghi e rituali dello stare insieme, osservando la socialità mentre prende forma e viene raccontata ogni giorno dalle persone. L'obiettivo non è misurare semplicemente dei comportamenti, ma capire quali trasformazioni culturali stanno ridefinendo il modo di vivere la convivialità e le relazioni". Sono le parole di Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di Heineken Italia, presentando Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni, promosso da Heineken Italia nell'ambito della campagna #Together, che quest'anno evolve scegliendo di osservare la socialità attraverso l'analisi delle conversazioni spontanee online, realizzata insieme a un team di ricercatori dell'Università Iulm coordinati dal Professor Mauro Ferraresi.