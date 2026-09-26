Formazione, Calvaruso (NetForum) : "Una rete attiva per trovare soluzioni innovative"

"Il Net Forum è un processo continuativo di partecipazione di tutti gli attori, gli stakeholder della formazione e delle politiche attive del lavoro". Lo ha detto Antonello Calvaruso, presidente del Net Forum, a Firenze. "Dobbiamo fare rete, ma una rete attiva di partecipazione e di concertazione, per ritrovare sempre soluzioni innovative soprattutto in un mondo che ha una forte accelerazione sui cambiamenti". L'obiettivo, ha spiegato, è collegare i bisogni delle imprese con le dinamiche industriali dei territori e generare un benessere diffuso.