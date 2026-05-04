circle x black
Cerca nel sito
 

Formazione: Mitolo (Leroy Merlin), 'con Talent Lab sviluppiamo nostri futuri leader'

04 maggio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Talent Lab rappresenta l'ultimo percorso nato della squadra Risorse Umane di Leroy Merlin. È un percorso fatto ad hoc per fare evolvere e sviluppare i nostri futuri leader. Mettiamo al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager, attraverso l'evoluzione di competenze strategiche che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del futuro". Così Rossella Mitolo, Leader Sviluppo Talenti e Responsabile Risorse Umane Servizi Interni Leroy Merlin Italia, commenta il percorso Talent Lab di Leroy Merlin che si pone l'ambizioso obiettivo di portare al 60% la quota di manager interni entro il 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza