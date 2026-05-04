Formazione: Mitolo (Leroy Merlin), 'con Talent Lab sviluppiamo nostri futuri leader'

"Talent Lab rappresenta l'ultimo percorso nato della squadra Risorse Umane di Leroy Merlin. È un percorso fatto ad hoc per fare evolvere e sviluppare i nostri futuri leader. Mettiamo al centro il piano individuale di sviluppo dei nostri futuri direttori e dei nostri futuri manager, attraverso l'evoluzione di competenze strategiche che per noi rappresentano le competenze trasversali dei leader del futuro". Così Rossella Mitolo, Leader Sviluppo Talenti e Responsabile Risorse Umane Servizi Interni Leroy Merlin Italia, commenta il percorso Talent Lab di Leroy Merlin che si pone l'ambizioso obiettivo di portare al 60% la quota di manager interni entro il 2026.