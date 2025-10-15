Formazione: Ruzzeddu (Autostrade per l'Italia), 'grande attenzione a talenti stem femminili'

"Autostrade per l'Italia è un gruppo industriale che ha integrato competenze sull'intera filiera e negli ultimi anni ha incrementato anche il numero di nuovi talenti, che hanno comportato un confronto intergenerazionale molto forte e nuove competenze sempre più sfidanti nell'ambito dell'ingegneria civile, dell'innovazione tecnologica. Stiamo attenzionando anche dei talenti Stem, soprattutto femminili, che sono quelli che più mancano, purtroppo, nel nostro Paese". Così Alessia Ruzzeddu, responsabile Diversity, equity & inclusion e Dei culture Gruppo Autostrade per l'Italia, allo Stem Women Congress Milano 2025, l'edizione italiana dell'iniziativa internazionale che ha come obiettivo l'abbattimento del Gap di Genere all'interno delle discipline STEM sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dell'occupazione lavorativa.