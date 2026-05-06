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Forum Comunicazione 2026: Cappuccini (Sailing Challenge), 'tone of voice strategico per attivare e coinvolgere ospiti'

06 maggio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Prepariamo al meglio i nostri ospiti in occasione di un evento aziendale, come una regata velica aziendale. Pertanto, il Tone of Voice diventa determinante per raggiungere e ingaggiare i nostri ospiti il giorno prima dell'evento: ci concentriamo sull'engagement per aumentare il valore dell'attività che faremo il giorno seguente, aumentando il valore del percepito dell'azienda stessa e dell'attività che andremo a fare il giorno dopo. Tutto questo con il Tone of Voice appropriato, tarato sugli obiettivi dell'azienda". E' quanto affermato da Oliviero Cappuccini, Chairman di Sailing Challenge, in occasione della XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.

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