Forum Comunicazione 2026: Garavaglia (Iulm), 'tone of voice nasce da conoscenza e responsabilità'

"Il Tone of Voice si costruisce a partire dal senso di responsabilità, di consapevolezza e di conoscenza dell'oggetto che si sta trattando. L'università insegna proprio questo: a guardare con profondità, ma anche con la distanza critica necessaria rispetto all'oggetto di studio. Da questo punto di vista il contatto con la realtà, che deve essere sempre presente, diventa il nutrimento per la tecnologia della quale poi ci si deve servire per costruire questo essere". A dirlo Valentina Garavaglia, Rettrice Università di Lingue e Comunicazione Iulm, al Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, giunto alla XIX edizione.