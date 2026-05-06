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Forum Comunicazione 2026: Lafuenti (Fater), 'tone of voice coerente crea fiducia e collaborazione'

06 maggio 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La voce di un'azienda, così come il tono di voce di una persona o dei brand è il linguaggio che si usa e quanto più aderisce a un posizionamento della visione strategica quanto più c'è coerenza, trasparenza e autenticità nel tono di voce. Questo si tradurrà in fiducia da parte delle persone che ascoltano il messaggio e in maggiore collaborazione, che si tradurrà infine anche in una produttività diversa". Con queste dichiarazioni  Lucia Lafuenti, Corporate Communication Director Fater, è intervenuto al Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, giunto alla XIX edizione.

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