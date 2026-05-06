circle x black
Cerca nel sito
 

Forum Comunicazione 2026: Scagliola (Dicto AI), 'ora anche ai è stakeholder a cui parlare'

06 maggio 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale dal punto di vista della comunicazione: mentre prima la comunicazione digitale era influenzata principalmente da media, social e ricerche web, che venivano effettuate sui motori di ricerca, oggi le persone pongono sempre di più delle domande alle intelligenze artificiali e ottengono risposte che a loro volta costituiscono una sintesi di informazioni che le Ai ricercano sulla rete e assimilano attraverso i loro data set di addestramento. Questo fa in modo che le aziende abbiano perso essenzialmente il controllo delle informazioni che vengono restituite agli utenti e debbano strutturare, organizzare, pensare la loro comunicazione e non più solo per gli esseri umani, ma anche soprattutto per questo stakeholder che si frappone fra esse e i loro utenti, che è appunto l'intelligenza artificiale". Lo spiega Paolo Scagliola, Chief Operating Officer & Co-founder, Dicto AI, nel corso del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, giunto alla XIX edizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza