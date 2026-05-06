Forum Comunicazione 2026: Spitella (Atac), 'empatia e trasparenza sono base per tone of voice efficace'

"Il tono di voce con cui si parla con le persone è condizionato da molte cose: c'è una parte di tecnica, senz'altro, ma la parte sostanziale è la parte di trasparenza, empatia ed emozione. Se una persona riesce a trasferire la sincerità di tutto ciò che deve dire agli stakeholder con cui comunica, ha più possibilità di arrivare. Questa parte della comunicazione empatica ha a che fare anche con il lavoro di squadra, quindi la prima forma di applicazione di una comunicazione sana è parlare seriamente tra colleghi, nella propria squadra, che deve fare un lavoro di supporto, in modo diretto, emozionale, empatica e ascoltandosi l'uno con l'altro". Sono le parole di Gian Luca Spitella, Direttore Comunicazione ATAC S.p.a. - Azienda per la mobilità del Comune di Roma, in occasione della XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.