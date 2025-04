Fotovoltaico, E.On premiata Top Brand Pv Installer Italy

Anche quest’anno E.On è stata premiata da Eupd Research come Top Brand Pv Installer Italy, posizionandosi tra le top 1% aziende a livello nazionale nel settore fotovoltaico. E' quanto fa sapere E.On in una nota sottolineando che "la certificazione Top Brand Pv Installer è tra le più riconosciute e prestigiose a livello internazionale nel settore fotovoltaico e attesta la leadership di E.On Italia nella fornitura e installazione di impianti fotovoltaici nel Paese".

Questo riconoscimento, inoltre, attesta "l’importante network di partner di E.On, frutto di un rapporto solido di fiducia e collaborazione con diverse aziende che supportano le attività di installazione di impianti fotovoltaici su tutto il territorio italiano. Inoltre la qualità del servizio è supportata da un’ampia offerta formativa di E.On rivolta agli installatori esterni con l’obiettivo di renderli esperti nel montaggio di soluzioni energetiche, garantendo aggiornamenti professionali sulle nuove tecnologie e favorendo il loro coinvolgimento nella community di installatori".

“In uno scenario globale in continua evoluzione, la transizione energetica è una priorità che richiede risposte concrete e tempestive. In E.On vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, accelerando l’autoproduzione di energia pulita grazie al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo, tecnologie affidabili, accessibili e già oggi in grado di contribuire a un sistema energetico più sostenibile, flessibile e autonomo - ha commentato Luca Conti, Ceo di E.On Italia - Continuare a investire in soluzioni di questo tipo significa ridurre le emissioni, contenere la volatilità dei prezzi dell’energia e rafforzare l’indipendenza energetica del Paese. Questo riconoscimento premia il lavoro quotidiano di tutta la nostra squadra e della nostra rete di partner, e conferma la validità del nostro modello: qualità del servizio, formazione continua e una visione condivisa per costruire insieme il futuro dell’energia”.

“Siamo orgogliosi di riconoscere ancora una volta E.On Italia come Top Brand PV Installer Italy, segnando il terzo anno consecutivo in cui riceve questo prestigioso riconoscimento. Questo notevole risultato testimonia l'impegno costante di E.On verso l'eccellenza e il suo ruolo guida nell'accelerare la transizione energetica in Italia e oltre. La costanza delle prestazioni costituisce un punto di riferimento per l'intero settore solare e noi apprezziamo profondamente la dedizione di E.On nel portare avanti soluzioni energetiche sostenibili", ha aggiunto Markus Hoehner, Ceo di Eupd Research.