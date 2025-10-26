Frega (Philip Morris Italia), "Processi industriali guidati da creatività"

"La trasformazione delle esigenze del consumatore sta richiedendo una revisione fondamentale della qualità del prodotto ed è qui che entra in gioco la creatività. I prodotti devono sempre più rispondere alle esigenze specifiche di popolazioni e fasce di età in giro per il mondo, quindi la creatività sta iniziando a guidare anche i processi industriali". Lo afferma Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, all'evento 'Sensorium Worlds' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano.