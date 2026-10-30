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Gdo: alla Supplier Conference 2026 Metro si afferma come ponte tra produzione italiana e ristorazione

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30 ottobre 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
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Rafforzare la collaborazione tra produzione, distribuzione e professionisti dell'HoReCa, partendo dalle trasformazioni dei consumi e dalle nuove esigenze del settore. E' questo l'obiettivo della Supplier Conference 2026 di Metro Italia, che ha riunito a Milano oltre 700 persone, di cui circa 500 rappresentanti di aziende fornitrici e circa 200 persone di Metro Italia, tra grandi realtà e piccole e medie imprese locali. Tra i focus del confronto le opportunità comuni di crescita, innovazione e competitività e il ruolo strategico che fornitori e realtà produttive territoriali possono svolgere nello sviluppo del mercato professionale. Con la Supplier Conference, quindi, Metro si è affermata come ponte tra produzione italiana e ristorazione, mettendo la propria conoscenza del mercato professionale e il rapporto con i clienti HoReCa al servizio delle aziende della produzione e dell'industria, e creando un collegamento sempre più efficace tra chi produce e chi porta ogni giorno quei prodotti sulle tavole dei consumatori.

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