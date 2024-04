Gic 2024, Pasqualotto (Masterscreed): “Ms60 nasce da collaborazione con ingegneri italiani incontrati al Gic 2022”

Il Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, non è soltanto un’occasione per esporre le principali novità ma anche un’opportunità preziosa per la nascita di nuove collaborazioni. Ne è un esempio la Ms60 di Masterscreed, creata dall’azienda belga in collaborazione con alcuni ingegneri italiani incontrati proprio nel corso dell’edizione 2022 del Gic, come spiega Robert Pasqualotto, amministratore delegato di Masterscreed: “È una storia cominciata due anni fa all’ultima fiera del Gic, abbiamo deciso di realizzare questa grossa macchina e abbiamo trovato degli ingegneri italiani con i quali abbiamo collaborato ed è stata una grande fortuna per noi. Abbiamo anche vinto il premio per l’innovazione alla fiera del Gic di quest’anno”