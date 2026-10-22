"Noi stiamo pensando a un concetto di sovranità allargata. Quello a cui miriamo è una partnership, una filiera che sia sicura, di Paesi che appartengono a un Occidente allargato che arriva fino ad Israele, a Taiwan, al Giappone. Una sovranità digitale aperta, allargata a chi la pensa come noi". Lo dice il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, presidente della XIV Commissione Politiche Ue della Camera dei Deputati, a margine dell'evento 'Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile' organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.