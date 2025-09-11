Giochi, Del Barba (Iv): "Servono regole e un cambiamento culturale"

"Il fenomeno del gioco deve essere guardato in faccia, senza approcci proibizionisti ma con strumenti capaci di indirizzare i comportamenti. La responsabilità è prima di tutto culturale e non può prescindere dal contributo delle scuole e delle famiglie". Così Mauro Del Barba, deputato di Italia viva alla Camera, intervenendo oggi al Roma alla presentazione della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25'.

Gli operatori, secondo Del Barba, devono "essere i primi a fornire elementi utili alla politica per garantire sicurezza al settore" e, sul fronte regolatorio, indica la necessità di "replicare nel gioco fisico alcuni strumenti già applicati all’online, come l’autenticazione e l’autolimitazione, e invita a ripensare la collocazione delle postazioni di gioco nei territori per evitare marginalizzazione e degrado". Il deputato Iv ha inoltre richiamato l’attenzione sul gioco illegale e sull’urgenza di definire limiti chiari per ridurre i rischi.