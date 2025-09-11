Giochi, Lozza (UniCatt): "Under 25 vulnerabili, solo metà conosce concetto responsabilità"

"Il 41% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni ha giocato con denaro negli ultimi tre mesi, pari a circa 1,9 milioni di giovani in Italia. Il 52% dei giocatori preferisce il canale online, mentre il 24% sceglie punti vendita fisici come tabaccherie e ricevitorie, che restano però luoghi di socialità". Un dato allarmante riguarda l’esordio precoce: "il 22% degli Under 25 ha iniziato a giocare prima della maggiore età, con un 3% già tra gli 8 e i 13 anni. Infine, solo la metà dei giovani intervistati conosce il concetto di gioco responsabile e un terzo dei giocatori lo percepisce negativamente, a conferma della necessità di misure preventive e campagne più incisive". Così Edoardo Lozza, professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, riassume i risultati della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', presentata questa mattina, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato.