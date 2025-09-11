circle x black
Cerca nel sito
 

Giochi, Lozza (UniCatt): "Under 25 vulnerabili, solo metà conosce concetto responsabilità"

'Più di 1 su 5 ha iniziato a giocare prima della maggiore età'

Giochi, Lozza (UniCatt):
11 settembre 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il 41% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni ha giocato con denaro negli ultimi tre mesi, pari a circa 1,9 milioni di giovani in Italia. Il 52% dei giocatori preferisce il canale online, mentre il 24% sceglie punti vendita fisici come tabaccherie e ricevitorie, che restano però luoghi di socialità". Un dato allarmante riguarda l’esordio precoce: "il 22% degli Under 25 ha iniziato a giocare prima della maggiore età, con un 3% già tra gli 8 e i 13 anni. Infine, solo la metà dei giovani intervistati conosce il concetto di gioco responsabile e un terzo dei giocatori lo percepisce negativamente, a conferma della necessità di misure preventive e campagne più incisive". Così Edoardo Lozza, professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, riassume i risultati della ricerca 'Gioco responsabile e giovani Under 25', presentata questa mattina, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gioco responsabile e giovani Under 25 Edoardo Lozza Università Cattolica del Sacro Cuore
Vedi anche
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza