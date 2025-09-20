Giovani: Tajani, 'gli stipendi più bassi si possono aumentare'

"Abbiamo fatto parecchio per i giovani, penso agli aiuti per l'acquisto della prima casa e gli aiuti alle giovani mamme. Gli stipendi più bassi si possono alzare, le proposte sono la detassazione di tredicesima, straordinari, festivi e premi di produzione". Queste le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto alla cerimonia di premiazione de 'I 60 migliori under 30 della politica italiana' presso la sede dell' Università degli studi Link a Roma di Via del Casale di San Pio V e promossa dall'associazione "La Giovane Roma" in collaborazione col magazine "Politica".