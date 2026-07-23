circle x black
Cerca nel sito
 

Google accusa l'Ue: Dma degrada ricerca e Google Play

Google, multata per 890 mln di euro, accusa l'Ue: il Dma degrada i servizi di ricerca e Google Play, compromettendo i prodotti per utenti e imprese europee.

Google è stata multata per violazione del Dma - Afp
Google è stata multata per violazione del Dma - Afp
23 luglio 2026 | 13.56
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

"La regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli". Lo afferma Kent Walker, presidente per le questioni globali di Google e Alphabet, la casa madre del colosso di Mountain View, dopo le multe inflitte all'azienda dalla Commissione Europea per violazione del Digital Markets Act (Dma).

"Questa attuazione del Digital Martkets Act - prosegue Walker - continua a danneggiare i prodotti d’uso quotidiano. Per adeguarci, siamo costretti a rimuovere funzionalità della ricerca in tempo reale molto amate dagli europei, come i prezzi istantanei e la disponibilità dirette per hotel, voli e ristoranti, e a smantellare le protezioni di sicurezza attive su Google Play".

Per Google, "questa non è concorrenza leale; è un degrado del prodotto guidato da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, a spese delle imprese e dei consumatori europei".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Google multe Ue Google Dma concorrenza
Vedi anche
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"
News to go
Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
Giffoni, Allevi ai ragazzi: "Rivendicate il diritto alla fragilità"
News to go
In Francia stop ai social per i minori di 15 anni
Violenta tromba d'aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia - Video
Vladimir Luxuria attacca Heather Parisi e Arcigay: "Non sarò al Molise Pride, no a politiche da struzzo" - Video
Gualtieri e l'iniziativa contro il caldo a Roma: "Cinema gratis in 11 sale" - Video
Incendio distrugge azienda agricola in Puglia, la disperazione dell'agricoltore - Video
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza