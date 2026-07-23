Google accusa l'Ue: Dma degrada ricerca e Google Play

Google, multata per 890 mln di euro, accusa l'Ue: il Dma degrada i servizi di ricerca e Google Play, compromettendo i prodotti per utenti e imprese europee.

"La regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli". Lo afferma Kent Walker, presidente per le questioni globali di Google e Alphabet, la casa madre del colosso di Mountain View, dopo le multe inflitte all'azienda dalla Commissione Europea per violazione del Digital Markets Act (Dma).

"Questa attuazione del Digital Martkets Act - prosegue Walker - continua a danneggiare i prodotti d’uso quotidiano. Per adeguarci, siamo costretti a rimuovere funzionalità della ricerca in tempo reale molto amate dagli europei, come i prezzi istantanei e la disponibilità dirette per hotel, voli e ristoranti, e a smantellare le protezioni di sicurezza attive su Google Play".

Per Google, "questa non è concorrenza leale; è un degrado del prodotto guidato da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, a spese delle imprese e dei consumatori europei".