H&M ed e.l.f. Cosmetics lanciano collezione di fragranze

H&M ed e.l.f. Cosmetics, brand appartenente a e.l.f. Beauty presentano una collaborazione inedita: una collezione di eau de parfum che rappresenta una serie di prime volte per entrambi i marchi. Tre degli iconici 'holy grail' di e.l.f. - 'Power Grip Primer', 'Halo Glow' e 'Camo' - vengono reinterpretati da un punto di vista fashion da H&M, inaugurando la prima partnership beauty di H&M e il debutto assoluto di e.l.f. nel mondo delle fragranze. Audace, inclusiva e "gioiosamente dirompente", la collezione celebra il potere del profumo di creare connessioni, ispirare ed emancipare, dando vita a un movimento culturale guidato dall’emozione. Questa collezione in edizione limitata segna un traguardo per H&M, che amplia il proprio universo creativo oltre la moda, entrando nel mondo della bellezza e delle fragranze.

Per e.l.f., è il debutto assoluto nel settore delle fragranze e la sua prima collaborazione globale con un brand fashion, rafforzando la missione di rendere la bellezza accessibile a ogni sguardo, sorriso e incarnato. H&M ed e.l.f. portano un’innovazione senza precedenti in una partnership tra due marchi affini, entrambi guidati dalla passione e dalla forza delle proprie community. Nell’incontro tra il ritmo culturale della moda e l’espressione personale della bellezza, la collaborazione riflette il desiderio condiviso di rendere design, artigianalità ed esperienza accessibili a tutti. “Questa collaborazione - afferma Cathrine Wigzell, general manager, H&M Beauty - rappresenta un traguardo entusiasmante per H&M, come nostra prima partnership con un altro beauty brand. Il punto di vista distintivo di e.l.f. e la forte connessione emotiva con la sua community hanno reso questa collaborazione spontanea".

E aggiunge: "Partecipare al debutto di e.l.f. nelle fragranze è particolarmente significativo, e insieme abbiamo voluto creare qualcosa di inaspettato: portare una lavorazione premium nel mondo del profumo in modo moderno, espressivo e accessibile. Questa capsule riflette la nostra visione condivisa di democratizzare l’accesso a esperienze beauty di alta qualità”. Per Kory Marchisotto, chief marketing officer, e.l.f. Beauty: “Il mondo desidera maggiore libertà, immaginazione ed espressione personale. e.l.f. e H&M raccolgono questa esigenza dando vita a un viaggio multisensoriale che amplifica l’universo delle linee amate dai fan – 'Power Grip', 'Halo Glow' e 'Camo'. Un incontro tra due spiriti affini che si potenziano a vicenda, liberando energia, ritmo e curiosità: un dialogo naturale tra moda e fragranza. È la celebrazione di un’estetica inclusiva e contemporanea, dove il meglio della bellezza diventa davvero accessibile a tutti”.