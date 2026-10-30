Halloween, Unione Italiana Food: 11 milioni di italiani in attesa di caramelle, a ottobre aumento +11,4% delle vendite

Halloween è alle porte ed è tempo di indossare maschere, mantelli dark e soprattutto munirsi di caramelle. Protagoniste assolute della festa, le caramelle sono infatti il prodotto dolciario più consumato (65%) durante Halloween, superando anche cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%) . La notte delle streghe, oggi, è una delle ricorrenze più in voga in Italia. C'è chi la considera ormai parte del calendario nazionale tanto che ogni anno viene festeggiata in media da circa 11 milioni di italiani di ogni età fra travestimenti, musica, balli e l’immancabile 'dolcetto o scherzetto?'.

Le caramelle si confermano un prodotto molto amato dagli italiani. Nel primo semestre del 2026, secondo i dati NielsenIQ, il settore ha raggiunto un fatturato di ben 293 milioni di euro (stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), con 25,8 milioni di kg di caramelle venduti: a trainare il comparto sono state le caramelle dure e ripiene con 9,9 milioni di kg, seguite da quelle gommose con 9,4 milioni di kg . Anche sul fronte dei gusti emergono preferenze ben definite. Come evidenziato da un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food, il più amato dai nostri connazionali è quello agli agrumi (44%), che si piazza in testa alla classifica dei sapori più amati, seguito dalla menta forte o balsamica (39%) e dalla liquirizia (36%). Tra le varianti più apprezzate ci sono anche menta, eucalipto e anice (34%), e i frutti di bosco (27%) .

Oggi è una festa segnata già settimane prima sul calendario, creando una piacevole attesa fatta di continui preparativi da parte di tutta la famiglia. Fino agli anni Ottanta Halloween era ancora percepito come un'usanza estranea alla cultura nazionale. Ma tra gli anni Novanta e i primi Duemila zucche intagliate, travestimenti e atmosfere "da brivido" hanno iniziato a conquistare un pubblico sempre più ampio nel nostro Paese. Da festa per pochi, alimentata soprattutto dal cinema e dalla cultura pop statunitense, Halloween si è progressivamente trasformato in un appuntamento di massa, capace di generare ogni autunno un significativo indotto economico pari a circa 300 milioni di euro.

Le caramelle durante il periodo di Halloween vivono il momento di massimo consumo tra i nostri connazionali. Come emerge da un’elaborazione Unione Italiana Food su dati NIQ, nel 2025 le vendite di caramelle nel mese di ottobre sono state più alte dell’11,4% rispetto alla media mensile, per un valore di oltre 55 milioni di euro.

In questi anni Halloween ha conquistato tutti, ma soprattutto i più giovani: già nel 2025 tra gli under 35 la partecipazione ha raggiunto il 70% . Non sorprende, quindi, che siano proprio loro i principali protagonisti del mercato delle caramelle, simbolo per eccellenza della notte del "dolcetto o scherzetto". Del resto secondo un'indagine realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food, 3 appartenenti alla Generazione Z su 4 (75%) consumano caramelle e oltre la metà (56%) lo fa abitualmente. Una passione che si riflette anche nelle preferenze di acquisto: i giovani prediligono soprattutto quelle gommose (48%) e morbide (42%), amate per le loro consistenze originali e perfettamente in linea con lo spirito giocoso e creativo di Halloween.