Henkel, in 2024 fatturato a 20,5 mld, margine Ebit sale a 14,8%

Henkel ha chiuso un "anno impegnativo come il 2025"con un fatturato salito a 20,5 miliardi di euro, con un margine Ebit depurato pari al 14,8%, in aumento di 50 punti base. A livello di Gruppo, il fatturato è in calo nominale del 5,1% con effetti cambio che hanno pesato negativamente per il 4,2%. L’utile depurato per azione privilegiata è diminuito dello 0,6% a 5,33 euro ma a tassi costanti di cambio è aumentato del 4,7%. L'Ebit depurato ha raggiunto i 3,026 miliardi di euro, in calo rispetto all’anno precedente per l’effetto negativo dei cambi valutari. Il margine Ebit depurato è invece stato del 14,8%, superiore all’anno precedente quando si era attestato al 14,3%. Il capitale circolante netto in percentuale sui ricavi è stato pari al 3,8%, più alto del precedente anno fiscale. Quanto al free cash flow ha toccato i 1.850 milioni di euro, in calo rispetto all’anno precedente per i cambiamenti relativi al capitale circolante netto e alla traslazione dei tassi di cambio.

In conseguenza delle uscite legate ai dividendi e al programma di riacquisto delle azioni, la posizione finanziaria netta è migliorata a 109 milioni di euro (-93 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Il prossimo 27 aprile, in occasione dell’Annual General Meeting, sarà proposto agli azionisti un aumento del dividendo pari all’1,5% rispetto all’anno passato, ovvero 2,07 euro per azione privilegiata e 2,05 euro per azione ordinaria. L’incremento - si spiega - "è possibile grazie alla performance di Henkel e alla solida base finanziaria dell’azienda. Il rapporto di payout rimane invariato al 37,9%, nella fascia tra il 30 e il 40% indicata come obiettivo".

“I mercati in cui operiamo sono stati e continuano a essere interessati da forti tensioni dovute a conflitti, questioni geopolitiche, insicurezza delle rotte commerciali e dazi. Questa incertezza ha indebolito la fiducia dei consumatori e la domanda industriale. Con la guerra in Medio Oriente scoppiata alla fine di febbraio, l’instabilità è aumentata ancora di più”, ha affermato Carsten Knobel, CEO di Henkel. “Nonostante il difficile scenario economico, nel 2025 Henkel ha avuto una buona performance. Abbiamo raggiunto o superato i nostri obiettivi, continuando a operare la trasformazione che avevamo delineato. Il fatturato organico è cresciuto, così come i profitti. Vogliamo che gli azionisti partecipino a questi risultati, per cui abbiamo proposto un aumento dell’1,5% dei dividendi”.

“I risultati sono stati soddisfacenti per entrambe le divisioni, Adhesive Technologies e Consumer Brands, soprattutto grazie alle innovazioni che abbiamo introdotto, alle misure di contenimento dei costi ed efficientamento, alla solida crescita nelle aree ad alta marginalità. In particolare, l’incremento dei profitti di Consumer Brands è stato trainato dal completamento del processo di integrazione, dai risparmi generati e dall’ulteriore valorizzazione del nostro portafoglio prodotti. Al tempo stesso, abbiamo continuato a investire nel futuro delle due business unit, rafforzando i marchi principali, l’innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione".

"Negli ultimi tre mesi, abbiamo avviato acquisizioni strategiche per un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, finalizzate a consolidare ed espandere le nostre attività in mercati e segmenti chiave. I risultati del 2025 dimostrano chiaramente che stiamo proseguendo nel modo giusto nell’implementazione della nostra strategia di crescita sostenibile e fondata sul purpose, con cui vogliamo portare l’azienda nel futuro".

"Questo si riflette nelle previsioni per l’anno fiscale 2026, in cui ci aspettiamo l’ulteriore crescita del fatturato e della marginalità, pur con un primo periodo abbastanza debole. Desidero ringraziare tutti i dipendenti per i loro straordinari risultati. Grazie all’ottimo lavoro di squadra e all’eccezionale impegno, siamo riusciti ancora una volta ad attraversare uno scenario particolarmente impegnativo”, ha sintetizzato Carsten Knobel.