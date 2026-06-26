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Henkel sfida le altezze della Sagrada Familia e Loctite porta il Made in Italy nell'opera di Gaudì

26 giugno 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

24 tonnellate di Loctite - un adesivo strutturale ad alte prestazioni prodotto nello stabilimento milanese di Henkel a Casarile (Milano) - hanno contribuito al completamento delle torri centrali della Sagrada Familia, inclusa quella di Gesù Cristo, che ha consacrato la Basilica come la più alta al mondo. Grazie alla collaborazione decennale con la Fondazione della Sagrada Familia, nel 150esimo anniversario dell'azienda, Henkel ha portato un'eccellenza tecnologica italiana nel cuore dell'opera di Gaudí. Un team di venti specialisti ha affiancato la committenza con test rigorosi e consulenze tecniche mirate, garantendo non solo solidità e tenuta, ma anche la durabilità dell'intera struttura nel tempo. I risultati della partnership sono stati svelati a Barcellona durante un evento esclusivo tenutosi all'interno della Basilica.

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