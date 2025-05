Hydrogen-Expo 2025: Tironi (Tenaris), ‘garantiamo maggior sicurezza rispetto a standard di norma’

“A livello di prodotto per quanto riguarda il mondo Power generation più di 10 anni fa è stato fatto un investimento molto importante in Romania con una linea produttiva dedicata alla Power generation che ci permette adesso di fornire tubi fino a 26 m e di produrre tubi con controlli non distruttivi più ristretti rispetto alla norma, quindi garantendo una maggior sicurezza ai clienti rispetto agli standard di norma”. Queste le parole di Paolo Tironi, senior sales manager power generation Tenaris, a margine della quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions capitanata da Fabio Potestà, in svolgimento negli spazi di Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025.