Ia: Engineering lancia Is-Ia, l'architettura per l'intelligenza artificiale Made in Italy

L'indipendenza da infrastrutture estere per la gestione dei dati sensibili diventa cruciale per il sistema Paese in un contesto geopolitico minato da conflitti. La sovranità digitale italiana si arricchisce di un nuovo pilastro grazie a Is-Ia, l'architettura per l'intelligenza artificiale aperta e sostenibile presentata da Engineering all'incontro 'AI Italia. L'AI tra innovazione e sovranità digitale', organizzato dal Gruppo su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica. Basata sul sistema EngGPT 2 - una piattaforma dedicata alla gestione privata dell'intelligenza artificiale generativa, in cui i dati dell'azienda restano protetti in un ambiente controllato - l'architettura totalmente in linea con i parametri legali dell'AI Act, è uno strumento potente e trasparente che mette al centro l'efficienza e la personalizzazione.