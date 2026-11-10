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Ia, Engineering porta a Bruxelles la sfida europea per una sovranità tecnologica

Aldo Bisio, Ceo di Engineering - (Adnkronos)
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10 novembre 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
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Si è svolto, presso il Parlamento Europeo, l’evento 'AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group', promosso da Engineering e co-ospitato dalle Vice Presidenti del Parlamento Europeo Pina Picierno e Antonella Sberna. L’incontro, moderato Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, ha riunito rappresentanti della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea per un confronto sulla sovranità tecnologica europea e sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo economico, industriale e sociale dell’Unione. Al centro del confronto, la necessità di sviluppare un’AI sovrana, sicura e governabile, che permetta a imprese e Pubbliche Amministrazioni di utilizzare le migliori tecnologie disponibili, mantenendo il controllo sui dati, sulle infrastrutture, sui modelli e sul patrimonio di conoscenze generato attraverso il loro utilizzo. In questa prospettiva, sovranità non significa isolamento o autarchia tecnologica, ma capacità di scegliere soluzioni e fornitori senza creare dipendenze eccessive e senza rinunciare alla propria autonomia operativa e decisionale

Nel corso del suo intervento Aldo Bisio, Ceo di Engineering, ha illustrato IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, l’approccio architetturale sviluppato da Engineering sulla piattaforma proprietaria di private GenAI EngGPT 2. L’obiettivo è permettere alle organizzazioni di utilizzare l’Intelligenza Artificiale preservando il controllo su dati, modelli e conoscenze e mantenendoli all’interno di perimetri sicuri, controllabili e trasparenti. Bisio ha poi illustrato EngSure, la nuova piattaforma agentica di cybersecurity che utilizza l’Intelligenza Artificiale per rafforzare la difesa degli asset digitali delle organizzazioni e proteggere l’ecosistema AI lungo tutto il suo ciclo di vita. Nel corso dell’incontro sono intervenuti: Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Consigliere Alberto La Bella, Coordinatore Telco della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea; Aldo Bisio, Ceo Engineering; Miriam D’Arrigo, Legal and Policy Officer dell’AI Office della Commissione Europea; Nicola Zingaretti, Deputato al Parlamento Europeo e Capo delegazione del Partito Democratico; Francesco Torselli, Deputato al Parlamento Europeo e membro della Commissione Itre.

Nel suo intervento, Aldo Bisio, Ceo Engineering ha dichiarato: “La corsa a modelli di Intelligenza Artificiale sempre più grandi e complessi non è necessariamente la strada che l’Europa deve seguire. Quando passiamo dal training al post-training e specializziamo i modelli sui singoli settori industriali o sui contesti specifici delle istituzioni, modelli più agili e flessibili possono offrire risultati comparabili, richiedendo molte meno risorse. È la logica che abbiamo seguito sviluppando IS-IA, un’architettura aperta e modulare che consente di scegliere e orchestrare modelli diversi in funzione delle specifiche esigenze, e EngGPT 2, il nostro modello di Intelligenza Artificiale generativa. È qui che vedo una grande opportunità per l’Europa: investire sulla specializzazione dell’AI, sulle competenze e sulle architetture dei dati necessarie a portarla concretamente nei processi produttivi e nelle istituzioni. In questa fase il controllo e la qualità dei dati diventano persino più importanti della scelta del singolo modello. La sovranità tecnologica non significa autarchia, ma governabilità, capacità di scelta e controllo”.

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