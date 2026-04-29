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Idi Farmaceutici e Sunrise a Cosmofarma 2026, alleanza strategica tra innovazione e dermatologia d'eccellenza

"Visitare lo stand significherà accedere a nuovi protocolli dermocosmetici avanzati, approfondire le proprietà cliniche delle nuove linee per la cura della pelle, ma anche venire a conoscenza di nuovi dispositivi medicali, scoprire le linee di prodotto e le tecnologie proposte da Sunrise per il settore farmacia e il canale ospedaliero"

Idi Farmaceutici e Sunrise a Cosmofarma 2026, alleanza strategica tra innovazione e dermatologia d'eccellenza
29 aprile 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Idi Farmaceutici, storica firma della ricerca dermatologica italiana, e Sunrise, leader nella distribuzione e promozione farmaceutica, annunciano la loro partecipazione congiunta a Cosmofarma 2026 (BolognaFiere, 8-10 maggio). L'obiettivo è un'alleanza strategica tra innovazione e dermatologia d'eccellenza. "Questa partecipazione segna un momento di svolta per entrambe le realtà: la produzione scientifica d'avanguardia incontra una visione commerciale dinamica e capillare. Lo stand sarà il cuore pulsante di una partnership integrata. I visitatori potranno trovare, nei giorni della Fiera, un ecosistema completo dedicato alla salute; un investimento sul valore e sulla formazione", si legge nella nota.

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"Il ritorno a Cosmofarma rappresenta un'opportunità cruciale per presentare prodotti rinnovati, pensati per un consumatore sempre più esigente e attento alla qualità scientifica - afferma Idi Farmaceutici - Vogliamo mostrare come la nostra ricerca possa supportare sia il farmacista che il medico con tecnologie di nuova generazione. La sinergia con Sunrise garantisce al farmacista non solo la disponibilità del prodotto, ma un supporto consulenziale completo, dalla formazione scientifica agli strumenti di marketing per valorizzare il punto vendita". "Cosmofarma è la nostra grande occasione - commentano da Sunrise - per mostrarci al nostro target primario, cioè i farmacisti, con tutte le linee di prodotto distribuite e rappresenta il punto di partenza per il riconoscimento del nostro nuovo ruolo nel mondo retail".

Visitare lo stand Idi Farma-Sunrise a Cosmofarma 2026 "significherà accedere a nuovi protocolli dermocosmetici avanzati, approfondire le proprietà cliniche delle nuove linee per la cura della pelle, ma anche venire a conoscenza di nuovi dispositivi medicali, scoprire le linee di prodotto e le tecnologie proposte da Sunrise per il settore Farmacia e canale ospedaliero", conclude la nota.

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Tag
Cosmofarma farmacia dermatologia innovazione
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