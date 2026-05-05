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II white paper Repower su turismo e innovazione: puntare su ecosistemi sostenibili ed interconnessi

05 maggio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sulla scia del Premio speciale Repower Innovazione e Turismo 2025, il  gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile ha pubblicato la seconda edizione del suo white paper dedicato al turismo e all'innovazione, realizzato in collaborazione con Turismi.ai, l'Associazione italiana per l'intelligenza artificiale nel turismo. Dal documento emerge con forza la necessità di considerare il settore come un ecosistema multilivello, composto da molti ambiti strettamente interconnessi: dalla cultura alle connessioni, dalle infrastrutture alla sostenibilità e dalla rigenerazione fino alla tecnologia. Investendo su questi fronti si creano sinergie e leve strategiche per la creazione di valore sui territori.

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