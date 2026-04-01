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Imprese, Bellini (Bellini Nautica): "Grazie a bando regionale nostro Museo illuminato e climatizzato"

01 aprile 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo bando aiuta la visibilità futura di questa eccellenza unica nel suo genere, ci ha permesso di dare una giusta illuminazione alla location e al cartellone esterno e di finanziare l'impianto di umidificazione e climatizzazione dell'ambiente, che mantiene l'umidità di cui hanno bisogno le barche in mogano". E' quanto affermato da Romano Bellini, presidente di Bellini Nautica, in occasione della visita dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi presso le realtà d'impresa che hanno preso parte al bando per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali promosso dalla Regione. La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione, parte del Pr Fesr 2021-2027 (Programma regionale lombardo del Fondo europeo di sviluppo regionale), supera i 32 milioni di euro.

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