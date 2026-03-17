Imprese: Brogelli, (Car Clinic), 'qui eccellenza è premiata a garanzia e servizio clienti'

"Questa manifestazione è la dimostrazione tangibile e visibile di come Car Clinic stimoli, incentivi e premi l'eccellenza. Questa è la garanzia che diamo ai nostri driver: rivolgendosi ai centri Car Clinic troveranno persone estremamente competenti, preparate e dotate di grande entusiasmo, che seguiranno la lavorazione della vettura in tutte le fasi, dalla diagnosi fino al montaggio". Lo ha detto Benedetto Brogelli, business development director di Car Clinic, in occasione della prima edizione di 'Car Clinic Champions', la gara-evento svoltasi a Lambrate, a Milano, e organizzata dal primo network di carrozzerie di proprietà in Italia, che celebra e premia i migliori carrozzieri.