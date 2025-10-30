circle x black
Imprese: Delbufalo, 'Ufficio acquisti più responsabilizzato in razionalizzazione e quantificazione fabbisogni'

30 ottobre 2025 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Metamorfosi significa cambiamento culturale in relazione agli acquisti (Mro), che non sono più considerati come acquisti secondari e non strategici, ma diventano a tutti gli effetti fonte di creazione del valore. Questo emerge dal fatto che l'ufficio acquisti è più responsabilizzato nella razionalizzazione e nella quantificazione dei fabbisogni e che vengono utilizzate prevalentemente tecnologie abilitanti per rendere ancora più efficiente questo processo". Così, Emanuela Delbufalo, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università Europea Di Roma, alla presentazione della ricerca "Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025", quarta edizione dell'indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia in collaborazione con l'Università Europea di Roma e ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management). 

